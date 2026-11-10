Зеленский назвал самый быстрый способ положить конец войне
Владимир Зеленский заявил, что самый быстрый путь к завершению войны с Россией – прекратить боевые действия на нынешней линии соприкосновения и перейти к дипломатическим переговорам. По его словам, прекращение огня позволило бы завершить горячую фазу войны и остановить гибель людей.
Об этом президент сообщил в интервью DR Nyheder.
Что предлагает Зеленский для завершения войны?
Зеленский считает, что Украина должна удерживать свои позиции, прекратить огонь и перейти к дипломатическому треку. Переговоры могут длиться месяц, два, год или даже дольше, однако главное – сначала остановить активные боевые действия.
Президент пояснил, что такой подход позволил бы завершить горячую фазу войны, уменьшить число погибших и создать условия для восстановления нормальной жизни. В частности, по его словам, замедлились бы темпы мобилизации, а экономика получила бы возможность работать.
Самый быстрый способ завершить войну с Россией – удерживать позиции и переходить к переговорам. И здесь очень важно, что мы решили: останавливаемся там, где стоим, прекращаем огонь и переходим к дипломатическому треку,
– подчеркнул Зеленский.
Он признал, что после прекращения огня возникнет много сложных вопросов. В частности, нужно будет определить точную линию прекращения боевых действий, мандат мониторинговой миссии, условия демилитаризации и роль европейских партнеров. Также придется обсудить восстановление Украины и источники ее финансирования.
Однако, по мнению президента, именно прекращение огня может стать форматом, который позволит остановить войну, а все остальные вопросы можно будет решать уже за столом переговоров.
Отдельно Зеленский обратил внимание на позицию российского диктатора Владимира Путина.
Если Путин не хочет прекращения огня и говорит: "Нет, я хочу долгосрочный план с различными вопросами – сложными, деликатными и не очень. И потом, когда мы подпишем этот долгосрочный план, мы остановим войну", – это просто означает, что он не хочет останавливать войну,
– заявил глава государства.
Зеленский подчеркнул, что дипломатический диалог должен заменить применение оружия, а прекращение огня – стать первым шагом к завершению войны.
Напомним, в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби 10 ноября начались трехсторонние переговоры о завершении войны в Украине. Во встрече принимают участие представители Украины, США и России.