Владимир Зеленский в День памяти Героев Майдана сказал, что именно десять лет назад украинцы решили жить в европейском государстве. Это было стимулом бороться тогда и остается им сейчас.

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Что сказал Сырский о войне

10 лет назад российские захватчики начали коварную, ползучую и гибридную аннексию Крыма. В этот день хочу напомнить, что первый военнослужащий погиб за Украину в результате российской агрессии как раз в Крыму. Это прапорщик Сергей Кокурин, который погиб в перестрелке против российских захватчиков 18 марта 2014 года, во время штурма россиянами фотограмметрического центра Вооруженных Сил Украины в Симферополе,

– написал главком.

По его словам, Путин развязал в центре Европы самую масштабную войну со времен Второй мировой. Хозяин Кремля руководствовался принципами идеологии "русского мира", которая так похожа на идеологию нацизма.

Сырский подчеркнул, что империя зла мечтала за три дня завоевать Украину и взять Киев. Но им не удалось этого сделать – они не учли, что украинцы будут едиными и стойкими. Поэтому оккупанты только "обломали свои зубы о несокрушимых титанов – защитников и защитниц Независимости Украины".

Украина освободит все свои земли

Это война не только за Независимость Украины и освобождение от российских оккупантов. Это война за свободу и ценности свободного мира, за наш цивилизационный выбор. Не мы начали эту войну – это неспровоцированное и преступное российское вторжение. Но нам эту войну надо завершить освобождением всех наших земель. И наших людей,

– заявил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины.

Он сказал, что наше государство держится благодаря мужеству и стойкости наших воинов, а также благодаря своевременной и мощной международной поддержке стран-партнеров. Сырский поблагодарил партнеров и украинских защитников и защитниц. И почтил память тех, кто погиб за свободу родной земли.

"Уже десять лет Украина борется не только за свою свободу, а за мир и спокойствие для всего Свободного мира!" – написал главком.

Он выразил уверенность в том, что ВСУ освободят все наши земли, которые сейчас находятся под оккупацией.

"Верю и знаю, мы освободим оккупированные украинские земли! Верю, что украинский флаг взовьется над украинским Симферополем и Севастополем, Донецком и Луганском и над каждым навсегда освобожденным украинским городом! Мы победим!" – завершил свое сообщение Александр Сырский.