Об этом заявил секретарь СНБО в интервью. Он подчеркнул, что Украина не может остановиться.

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По его словам, надежды России "тянуть очень долго" войну против Украины не оправдаются.

Наши перспективы не только этой весной, но и перспективы и на лето, и на ближайшее время – это движение к победе. Мы не можем останавливаться. Мы понимаем, что партнеры в этом участвуют,

– сказал Данилов.

Он отметил, что всему свое время и мы обязательно освободим все наши территории, включая Крым, Луганскую и Донецкую области, с территориями, которые сейчас временно находятся под оккупантами.

Сколько может длиться война: надежды окупантов

Недавно аналитики американского Института изучения войны заявили, что Кремль, вероятно, не ожидает, что война против Украины продлится дольше следующих трех лет.

На прошлой неделе спецслужбы Литвы заявили, что Россия способна еще два года вести войну с нынешней интенсивностью. А в разведке США заявили, что вооруженный конфликт в Украине стал жесткой войной на истощение, в которой ни одна сторона не имеет окончательного военного превосходства, но президент России Владимир Путин, вероятно, готов, чтобы она продолжалась годы.

Какая ситуация на фронте

Ситуация в Бахмуте все еще очень напряженная. Несмотря на это, аналитики отметили, что общий темп операций российской армии снизился. В свежем отчете Института по изучению войны отметили, что о снижении темпа можно говорить по сравнению с предыдущими неделями. Ссылаются аналитики на спикера украинского объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, полковника Алексея Дмитрашкивского.

Он 15 марта заявил, что наступательные действия за последнюю неделю сократились. Если раньше враг совершал по 90 – 100 наземных атак в день, то теперь 20 – 29.

По словам Дмитрашкивского, враг несколько потерял наступательный потенциал. Причиной этого стали безумные потери как среди живой силы, так и техники. В Институте отмечают, что заявления спикера согласовываются с общими наблюдениями аналитиков.