Об этом в эфире 24 Канала рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Самое главное из разговора – читайте дальше в материале.

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Контрнаступление будет, но надо подождать

Алексей Данилов объяснил, что украинская сторона готовится к осуществлению контрнаступательных действий на фронте, впрочем, в этом вопросе важна выдержка и принятие взвешенных решений.

Не надо торопиться. Все делается по нашему плану. Еще раз подчеркиваю – по нашему; по плану нашей страны. А не так, как нам кто-то где-то когда-то предлагает, пропагандирует и рассказывает,

– подчеркнул он.

Секретарь СНБО рассказал, что россияне специально распространяют фейки об истощении ВСУ в течение последних двух недель. Украинцам нужно с холодным умом воспринимать какую-либо информацию и не реагировать на очередную ложь оккупантов.

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Украина не пойдет на компромиссы

Алексей Данилов убежден, что борьба Украины за свою независимость – это ответ тем, кто подверг сомнению волю и несокрушимость украинского народа и непоколебимость нашей власти.

"Никаких компромиссов с террористами быть не может. Крым, Донецкая и Луганская область – эти территории будут возвращены в нашу страну. Иначе быть не может", – подчеркнул секретарь СНБО.

По его мнению, украинскую землю никто никому отдавать не собирается.

"Звери" будут появляться в Украине

Алексей Данилов отметил, что Украина и дальше будет получать мощную военную помощь от стран-партнеров.

Речь не только о Leopard, у наших военных будет очень много интересных "зверей", с помощью которых они смогут рвать на куски ворвавшихся на нашу территорию оккупантов.

– сообщил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что благодаря этой технике у россиян не останется никакого желания и дальше издеваться над украинским народом.

Обратите внимание! Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что коалиция стран, пообещавших предоставить Украине танки Leopard, продолжает расти – уже 9 стран обязались предоставить ВСУ более 150 танков Leopard.

Частые воздушные тревоги

Данилов также подчеркнул, что свидетельство последних "тактик" противника – частые воздушные тревоги на территории Украины. Таким образом россияне хотят запугать украинцев, слишком часто поднимая в воздух свою авиацию.

Мы выдержим все, что они (россияне – 24 Канал) на сегодняшний день себе придумали. Мы страна несгибаемых людей и страна, которая обязательно будет победительницей,

– подчеркнул он.

По его словам, украинские военные сразу распознают манипуляции врага и не оставляют ему никаких шансов воплотить задуманное в реальность.

ВСУ уничтожают врага

Секретарь СНБО рассказал, что врагу нечем утешаться, потому что каждый день он теряет большую часть своего личного состава благодаря преданной работе ВСУ.

"Они там ложатся тысячами. Только этих зэков, которых они набрали из мест лишения свободы, по меньшей мере 32 тысячи были уничтожены на территории нашей страны", – заявил он.

Алексей Данилов пояснил, что украинским военным удается в сутки ликвидировать более тысячи россиян на фронте. В частности, такие потери у врага даже на Бахмутском направлении, где ситуация продолжает быть сложной.

Важно! В Институте по изучению войны сделали заявление о том, что общее наступление "вагнеровцев" на Бахмут, похоже, близко к своей кульминации.

России не светит быть Европой

Данилов также сосредоточил внимание на том, что Россия – это азиатская страна.

"Россияне осознают, что к Европе не имеют никакого отношения, соответственно им нужно передвигаться поближе к Азии. Вскоре мы будем наблюдать за этим в прямом эфире, будем видеть, что Россия будет фрагментироваться на наших глазах", – подчеркнул секретарь СНБО.

По его мнению, об этом даже начали говорить в самом Кремле, то есть у россиян есть понимание, что их фронт – Азия.

Очередное преступление России

Алексей Данилов метко подметил, что поступки России – это свидетельство очередных провокаций.

Напомним! В небе над Черным морем 14 марта исчез американский беспилотник MQ-9 Reaper. Дрон протаранил российский истребитель Су-27, после чего он упал в море к западу от временно оккупированного Крыма.

Российский диктатор постоянно отдает преступные приказы, после которых потом Россия вынуждена от испуга оправдываться.

"Что Гитлер, что Путин – близнецы. Одинаковые ростом и больные на голову. Россияне будут иметь желание втянуть именно страны НАТО в свои провокации, но обращать внимание на это не нужно", – заметил секретарь СНБО.

Данилов объяснил, что Россия зашла слишком далеко.

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