Это уже не секрет. Об этом 24 канала сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
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Россия – азиатская страна
Об этом уже говорят представители России. Более того, об этом уже начинают задумываться люди, временно в Кремле. Однако это отнюдь не наша история, подчеркивает Данилов, а новость из России. Там говорят, что нужно перенести столицу в Красноярск, потому что там будет удобнее и безопаснее.
Россияне отдают себе отчет, что к Европе не имеют никакого отношения, соответственно им нужно передвигаться поближе к Азии. Вскоре мы будем наблюдать за этим в прямом эфире, будем видеть, что Россия будет фрагментироваться на наших глазах,
– утверждает секретарь СНБО.
Следует и учитывать исторические вещи, которые происходили во времена Золотой Орды, которая была "матерью и отцом" Московии. Данилов отмечает: русские на самом деле являются потомками Золотой Орды.
"Просто нужно признать, что они есть азиатцы. Ничего здесь лячного нет, в Азии есть очень много порядочных наций. Но Россия – это азиатская страна, там все и будет происходить", – резюмировал Алексей Данилов.
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- С октября 2021 года некоторые мировые издания распространяли информацию о нашей неспособности сопротивляться России. Мол, собралась огромная и непобедимая "вторая армия мира", и у нас будут большие хлопоты, если они на нас пойдут.
- Данилов отмечает: то, что мы сегодня 385-й день защищаем наше государство – это ответ всем тем людям, которые не верили в нашу страну, наши вооруженные силы и высшее военно-политическое руководство.
- Это наша земля, и мы ее никому не отдадим. " Никаких компромиссов с террористами быть не может. Крым, Донецкая и Луганская область – эти территории будут возвращены в нашу страну. Иначе быть не может», – подчеркнул секретарь СНБО Алексей Данилов.