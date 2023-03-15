Це вже не є таємницею. Про це 24 каналу сказав секретар РНБО Олексій Данілов.
Варте уваги Все робиться за планом України, – Данілов про підготовку до контрнаступу ЗСУ
Росія – азійська країна
Про це вже говорять представники Росії. Ба більше, про це вже починають замислюватися люди, які тимчасово у Кремлі. Однак це зовсім не наша історія, підкреслює Данілов, а новина з Росії. Там кажуть, що треба перенести столицю до Красноярська, бо там буде зручніше і безпечніше.
Росіяни усвідомлюють, що до Європи не мають жодного відношення, відповідно їм потрібно пересуватися ближче до Азії. Невдовзі ми будемо спостерігати за цим у прямому ефірі, будемо бачити, що Росія буде фрагментуватиметься на наших очах,
– стверджує секретар РНБО.
Варто й зважати на історичні речі, які відбувалися за часів Золотої Орди, яка була "матір'ю та батьком" Московії. Данілов наголошує: росіяни насправді є нащадками Золотої Орди.
"Просто треба визнати, що вони є азійці. Нічого тут лячного немає, в Азії є дуже багато порядних націй. Але Росія – це азійська країна, там усе й буде відбуватися", – резюмував Олексій Данілов.
Потужний контрнаступ ЗСУ / Підсумки Рамштайну / Зрадники тікають з Донбасу: дивіться відео
- З жовтня 2021 року деякі світові видання розповсюджували інформацію про нашу неспроможність чинити опір Росії. Мовляв, зібралася величезна й непереможна "друга армія світу", і ми матимемо великий клопіт, якщо вони на нас підуть.
- Данілов наголошує: те, що ми сьогодні 385 день боронимо нашу державу – це відповідь всім тим людям, які не вірили у нашу країну, наші збройні сили та вище військово-політичне керівництво.
- Це наша земля, і ми нікому її не віддамо. "Жодних компромісів з терористами бути не може. Крим, Донецька та Луганська область – ці території будуть повернуті до нашої країни. Інакше бути не може", – наголосив секретар РНБО Олексій Данілов.