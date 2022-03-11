Жених работает водителем-спасателем. В свою очередь, его любимая – зауч в школе.

На тему Поженились и отправились на помощь: в ГСЧС родилась новая семья спасателей

На Одесщине обручились спасатель и педагог

Для молодоженов из города Белгород-Днестровский 11 марта стало самым счастливым и трогательным днем, ведь они поженились.

Теперь – семья Тимошиных. Познакомились еще год назад, в социальных сетях, на фоне пика коронавируса (как мы тогда думали – страшная беда). Планировали жениться уже давно, даже подали заявление, но пришла война,

– рассказали в ГСЧС.

Однако никакие обстоятельства не помешали созданию новой семьи, ведь любовь всегда побеждает. В ГСЧС подытожили, что вот что значит любовь по-украински.

На Одесщине обручилась еще одна влюбленная пара / Фото ГСЧС

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