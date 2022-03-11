Війна не стане на заваді: на Одещині побралися рятувальник та вчителька – чарівне фото

Наречений працює водієм-рятувальником. Своє чергою, його кохана – завучкою у школі.

До теми Одружилися та вирушили на допомогу: у ДСНС народилася нова сім'я рятувальників

На Одещині побралися рятувальник та освітянка

Для молодят з міста Білгород-Дністровський 11 березня стало найщасливішим та найзворушливішим днем, адже вони одружилися.

Тепер – родина Тімошиних. Познайомились ще рік тому, в соціальних мережах, на фоні піку коронавірусу (як ми тоді думали – найстрашніша біда). Планували одружитись вже давно, навіть подали заяву, але прийшла війна,

– розповіли у ДСНС.

Однак жодні обставини не стали на заваді створенню нової родини, адже кохання завжди перемагає. У ДСНС підсумували, що ось, що значить кохання по-українськи.



На Одещині побралася ще одна закохана пара / Фото ДСНС

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