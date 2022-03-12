Война не закончится завтра, кто может работать и у кого есть работа – работайте, – Шмыгаль

Экономика Украины пострадает от подлого нападения России. Впрочем, война нуждается в ресурсах, поэтому тыл должен обеспечить фронт всем необходимым.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что какое-то время украинцам придется жить в условиях войны. Соответственно, нужно думать не только об обеспечении армии, но и об успешном функционировании тыла.

Кстати Десятки тысяч людей уже вывезли, еще больше ожидают помощи, – Шмыгаль о гумкоридорах

Нужно работать

Как подчеркнул премьер, перестройка экономики под новые реалии – ключевой фундамент для победы.

Кто может работать и у кого есть работа – работайте. Кто имеет бизнес на территориях, где нет активных боевых действий, возобновляйте деятельность. Вы – часть экономического фронта! И сейчас вы нужны государству как никогда! – призвал Шмыгаль.

Смотрите видеообращения Дениса Шмыгаля к украинцам: