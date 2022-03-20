Война никогда не меняется, но мы победим, – Залужный
20 марта 2022 , 15:34Читати новину українською
Источник:Валерий Залужный в Фейсбуке
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Валерий Залужный опубликовал щемящее видео. На кадрах показали этапы борьбы украинцев за свободу.
В частности, Залужный вспомнил, что в 1941 году Украину атаковали нацисты. А в 2014 нам пришлось пережить первую атаку россиян.
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Война. Война никогда не меняется. Но мы победим,
– заверил генерал.
Залужный уверенно заявил всем украинцам, что мы победим оккупантов.
Украина одержит победу и выдержит все: смотрите видео