Война никогда не меняется, но мы победим, – Залужный

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Валерий Залужный опубликовал щемящее видео. На кадрах показали этапы борьбы украинцев за свободу.

В частности, Залужный вспомнил, что в 1941 году Украину атаковали нацисты. А в 2014 нам пришлось пережить первую атаку россиян.

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Война. Война никогда не меняется. Но мы победим,

– заверил генерал.

Залужный уверенно заявил всем украинцам, что мы победим оккупантов.

Украина одержит победу и выдержит все: смотрите видео