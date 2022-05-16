И это то, что война навсегда изменила нас. Без подготовки, без сомнений и колебаний в одну секунду мы стали другими.
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Впереди – только победы
Война может в мгновение ока разрушить жилье, перечеркнуть строившуюся годами карьеру, может забрать самое дорогое – жизнь близких или друзей. Но она никогда не отнимет наше единство и веру в победу!
Мы выбрали единый путь, мы получили мировую поддержку людей, мировых лидеров, даже фанатов Евровидения, так что впереди у нас только победы!
Тоже об этом думаете?