И это то, что война навсегда изменила нас. Без подготовки, без сомнений и колебаний в одну секунду мы стали другими.

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Впереди – только победы

Война может в мгновение ока разрушить жилье, перечеркнуть строившуюся годами карьеру, может забрать самое дорогое – жизнь близких или друзей. Но она никогда не отнимет наше единство и веру в победу!

Мы выбрали единый путь, мы получили мировую поддержку людей, мировых лидеров, даже фанатов Евровидения, так что впереди у нас только победы!

Тоже об этом думаете?