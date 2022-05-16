І це те, що війна назавжди змінила в нас. Без підготовки, без сумнівів та коливань, в одну секунду ми стали іншими.

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Попереду – лише перемоги

Війна може в одну мить зруйнувати житло, перекреслити кар’єру, що будувалась роками, може забрати найдорожче – життя близьких чи друзів. Але вона ніколи не забере нашої єдності та віри в перемогу!

Ми обрали єдиний шлях, ми отримали світову підтримку людей, світових лідерів, навіть фанатів Євробачення, тож попереду у нас лише перемоги!

Теж про це думаєте?