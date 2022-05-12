По оценкам украинских и международных организаций, речь идет об 11 – 12%. Об этом 24 каналу сообщил президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.
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В то же время он напомнил, что российская экономика примерно в 10 раз больше украинской. Поэтому падение экономики у них на 10 – 11% – это больше, чем падение экономики 100% в Украине по объективным цифрам.
Война им уже обходится в 2 – 3 раза дороже, чем она экономически обходится Украине,
– подчеркнул Милованов.
В то же время они не чувствуют всего бремени войны, поэтому его нужно усилить через санкции. Поэтому, как пояснил экономист, нефтяное, а впоследствии и газовое эмбарго следует дожать, чтобы перестать финансировать войну.
Милованов о падении экономики России: смотрите видео
Сколько теряет Россия
Заметим также, что согласно внутреннему прогнозу российского минфина, в этом году ВВП сократится на 12%. Об этом сообщили источники Bloomberg, поскольку в России не обнародуют официальный прогноз после начала полномасштабной войны против Украины.
Интересно, что в последний раз такое экономическое потрясение Россия переживала в начале 1990-х годов после распада СССР. К примеру, в 1992 году падение составило 14,5%.
Санкции против России: главные новости
- Последний (пятый по счету) пакет санкций против России Европейский Союз объявил еще 8 апреля.
- После этого все ожидали, что ЕС пойдет дальше и объявит шестой пакет санкций, включающий эмбарго на поставку российской нефти.
- Однако странам-членам Евросоюза пока не удалось достичь консенсуса по этому вопросу.
- Главным "стоппером" называли Германию, которая довольно сильно зависима от поставок российских энергоресурсов. Впрочем, страна уже меняет источники поставки нефти и газа.
- Теперь эмбарго на российскую нефть в шестом пакете санкций блокирует Венгрия. Ее экономика еще больше зависима от российских энергоресурсов.
- Официальный Будапешт не очень поддается тому, чтобы согласиться на санкции. Даже в обмен на дополнительную помощь от ЕС.