По оценкам украинских и международных организаций, речь идет об 11 – 12%. Об этом 24 каналу сообщил президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

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В то же время он напомнил, что российская экономика примерно в 10 раз больше украинской. Поэтому падение экономики у них на 10 – 11% – это больше, чем падение экономики 100% в Украине по объективным цифрам.

Война им уже обходится в 2 – 3 раза дороже, чем она экономически обходится Украине,

– подчеркнул Милованов.

В то же время они не чувствуют всего бремени войны, поэтому его нужно усилить через санкции. Поэтому, как пояснил экономист, нефтяное, а впоследствии и газовое эмбарго следует дожать, чтобы перестать финансировать войну.

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Заметим также, что согласно внутреннему прогнозу российского минфина, в этом году ВВП сократится на 12%. Об этом сообщили источники Bloomberg, поскольку в России не обнародуют официальный прогноз после начала полномасштабной войны против Украины.

Интересно, что в последний раз такое экономическое потрясение Россия переживала в начале 1990-х годов после распада СССР. К примеру, в 1992 году падение составило 14,5%.

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