За оцінками українських та міжнародних організацій, мовиться про 11 – 12%. Про це 24 каналу повідомив президент Київської школи економіки Тимофій Милованов.
До теми Обвал економіки Росії буде рекордним за 30 років, – Bloomberg
Водночас він нагадав, що російська економіки приблизно у 10 разів більша, за українську. Тому падіння економіки у них на 10 – 11% – це більше, ніж падіння економіки 100% в Україні по об'єктивних цифрах.
Війна їм вже обходиться в 2 – 3 рази дорожче, ніж вона економічно обходиться Україні,
– підкреслив Милованов.
Водночас вони не відчувають всього тягаря війни, тому його треба через санкції. Тому, як пояснив економіст, нафтове, а згодом і газове ембарго треба дотиснути, аби перестати фінансувати війну.
Милованов про падіння економіки Росії: дивіться відео
Скільки втрачає Росія
Зауважимо також, що згідно з внутрішнім прогнозом російського мінфіну, цьогоріч ВВП скоротиться аж на 12%. Про це повідомили джерела Bloomberg, оскільки в Росії не оприлюднюють офіційного прогнозу після початку повномасштабної війни проти України.
Цікаво, що востаннє таке економічне потрясіння Росія переживала на початку 1990-х років після розпаду СРСР. Наприклад, у 1992 році падіння склало 14,5%.
Санкції проти Росії: головні новини
- Наразі останній (п'ятий за рахунком) пакет санкцій проти Росії Європейський Союз оголосив ще 8 квітня.
- Після цього всі очікували, що ЄС піде далі і оголосить шостий пакет санкцій, який включатиме ембарго на постачання російської нафти.
- Однак, країнам-членам Євросоюзу поки не вдалося досягнути консенсусу в цьому питанні.
- Головним "стопер" називали Німеччину, яка доволі сильно залежна від постачання російських енергоресурсів. Втім, країна вже змінює джерела постачання нафти та газу.
- Тепер ембарго на російську нафту в шостому пакеті санкцій блокує Угорщина. Її економіка ще більш залежна від російських енергоресурсів.
- Офіційний Будапешт не надто піддається тому, щоб погодитися на санкції. Навіть в обмін на додаткову допомогу від ЄС.