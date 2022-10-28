На поддержку Западом Украины влияют ряд факторов, основанных на основах внутренней политики стран-партнеров. Об этом 24 каналу рассказал эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак.
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Ситуация на фронте
Эксперт отметил, что стратегически ситуация на фронте перешла на сторону Украины.
"Украина задает повестку дня и имеет инициативу, а Россия реагирует. Но это не значит, что будет просто и завтра все закончится", – пояснил обозреватель.
По его мнению, война будет продолжаться и в 2023 году. В то же время на поддержку Украины со стороны Запада будет влиять не столько зима, сколько фазы энергетической войны и электоральных циклов, происходящих в странах-союзницах.
Они подталкивают к тому, что до зимы стратегический перелом в пользу Украины должен быть закреплен определенными действиями. Должно произойти еще что-то, что мы видели в Харьковской области. И тогда можно заходить в зиму и завершать эту войну весной. Но еще должно что-то произойти,
– добавил аналитик.
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Социодинамика на Западе
По словам Ижака, зима может быть тяжелой с точки зрения политики, потому что начнется определенная социальная динамика среди партнеров Украины.
"Они будут ощущать последствия энергетического кризиса. Я думаю, что США не провалятся в рецессию. В общем, если не будет рецессии – это значит, что не будет кардинального изменения отношения США и Европы к поддержке Украины", – убежден обозреватель.
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Он подчеркнул, что все равно определенные угрозы для Украины в этом отношении есть.
Рецессия – это глубинный процесс, особенно ощущаемый развитыми странами, когда увеличивается безработица. Если ее не будет этой зимой – то и кардинального изменения не будет. Отношение, возможно, немного изменится
– указал эксперт.
По его мнению, индикатором поддержки Украины сегодня на Западе является отношение к украинским беженцам.
"Если нашим беженцам еще можно будет пересидеть зиму в этих странах – это значит, что еще не будет перемен", – резюмировал Ижак.
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Какая будет зима на фронте: что известно
- Зима постоянно приближается и Вооруженным Силам Украины придется продолжать борьбу с оккупантами в более сложных условиях. Поэтому наши защитники нуждаются в немалом количестве важных вещей.
- Враг, не имея существенных побед на поле боя, сменил тактику в сторону террора украинского народа. Его цель – уничтожить энергетические объекты Украины, чтобы украинцы мерзли в своих домах зимой.
- Также российские военные на оккупированных территориях Украины усиленно готовятся к зиме. Оккупанты надеются, что снег и морозы замедлят наступление ВСУ.
- Журналист Алексей Печий сделал прогноз относительно того, чего ожидать врагу зимой и как будет продолжаться контрнаступление и освобождение территорий Украины от российских захватчиков.