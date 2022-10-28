Впрочем, украинцам не нужно искать в этом какой-нибудь катастрофы и большого поражения. Такое мнение 24 каналу озвучил военный эксперт Петр Черник.
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Новая фаза войны уже началась
По его словам, даже несмотря на то, что Россия испытывает нехватку боеприпасов, война будет переходить в логическую артиллерийскую фазу. Кроме того, нашим военным еще предстоит "перемолоть" новомобилизованных российских военных.
Мы начали и зашли в фазу, которая называется "подтормаживание наших контрнаступательных действий в связи с погодными условиями". Это абсолютно логический военно-тактический вывод,
– констатировал Черник.
Как долго она продлится
Продолжительность этой фазы будет зависеть от того, какой будет зима. Так, если зима будет морозной и земля хорошо промерзнет, то боевые действия будут иметь тот же характер, что и сейчас до наступления периода дождей.
Если почва размокнет и будет вязкой, то тяжелая техника не сможет по ней двигаться. А двигаться по дорогам – это самоубийство,
– подчеркнул военный эксперт.
Черник рассказал, как долго продлится новая фаза войны: смотрите видео
Контрнаступление ВСУ: последние новости
- Сейчас на Юге обильные дожди и это замедлило наступление ВСУ, поскольку по болотистой местности трудно продвигаться. Однако Наталья Гуменюк успокоила, что врагам еще хуже, потому что они потеряли старые линии обороны, и им нужно готовить новые.
- По состоянию на 26 октября российские военные продолжают готовить к уличным боям Херсон и Новую Каховку. Захватчики строят укрепления в городе и создают опорные пункты в случае предстоящего прорыва украинских защитников.
- Российские военные не намерены мирно отступать. Они могут осуществить серию терактов, прежде чем покинуть оккупированные территории на Юге Украины. Заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов рассказал, что вражеские войска могут взорвать жилые массивы или Запорожскую АЭС.
- В то же время в Луганской области ВСУ освободили ряд населенных пунктов возле трассы Сватово – Кременная. Там россияне выстраивают усиленную линию обороны. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что сценарий освобождения Луганской области такой же, как и Харьковской.