Утім, українцям не треба шукати в цьому якоїсь катастрофи та великої поразки. Таку думку 24 каналу озвучив військовий експерт Петро Черник.
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Нова фаза війни вже почалася
За його словами, навіть попри те, що Росія відчуває брак певних боєприпасів, війна переходитиме у логічну артилерійську фазу. Крім того, нашим військовим ще треба буде "перемолоти" новомобілізованих російських військових.
Ми почали та зайшли у фазу, яка називається "пригальмовування наших контрнаступальних дій у зв'язку з погодними умовами". Це абсолютно логічний воєнно-тактичний висновок,
– констатував Черник.
Як довго вона триватиме
Тривалість цієї фази залежатиме від того, якою буде зима. Так, якщо зима буде морозною й земля добре промерзне, то бойові дії матимуть той самий характер, що і зараз до настання періоду дощів.
Якщо ґрунт розмокне й буде в'язким, то важка техніка не зможе ним рухатися. А рухатися дорогами – це самогубство,
– наголосив військовий експерт.
Черник розповів, як довго триватиме нова фаза війни: дивіться відео
Контрнаступ ЗСУ: останні новини
- Зараз на Півдні рясні дощі й це сповільнило наступ ЗСУ, оскільки по болотистій місцевості просуватися важко. Проте Наталія Гуменюк заспокоїла, що ворогам ще гірше, тому що вони втратили старі лінії оборони і їм треба готувати нові.
- Станом на 26 жовтня російські військові продовжують готувати до вуличних боїв Херсон та Нову Каховку. Загарбники будують укріплення в місті та створюють опорні пункти на випадок майбутнього прориву українських захисників.
- Російські військові не планують мирно відступати. Вони можуть здійснити серію терактів перед тим, як покинути окуповані території на Півдні України. Заступник начальника головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов розповів, що ворожі війська можуть підірвати житлові масиви або Запорізьку АЕС.
- Водночас на Луганщині ЗСУ звільнили низку населених пунктів біля траси Сватове – Кремінна. Саме там росіяни вибудовують посилену лінію оборони. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначив, що сценарій звільнення Луганської області такий самий як і Харківської.