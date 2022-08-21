Дескать, нельзя нас наказывать за "войну путина". Кстати, именно такое обозначение агрессии россии против Украины они любят использовать больше всего. Дескать, это путин! А я – в домике!

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"Что мне – на митинги выходить?"

На самом деле никто ни от кого никаких митингов не ждет. Ясное дело, флажками и плакатиками путинский режим никто бы не сверг. Но сопротивление действиям режима может быть разным. Можно саботировать все его инициативы. Если ты хочешь это делать.

И хотя в отдельных российских городах горели военкоматы, все же "скрытая мобилизация" продолжается, пополняя "контингент" в Украине. Оказывается, убийство украинцев – вполне уважаемая, заслуженная российская профессия. Еще и доходная. Ладно, не буду в это углубляться.

Почитав "хороших русских", я понял природу их истерики. Они просто боятся "коллективной ответственности". Хотя не понимают, что ее просто не избежать. Между прочим, репарации – это тоже форма коллективной ответственности. И от нее точно не отвертеться…

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Младший отпрыск семьи каннибалов

Вообще, все эти "хорошие русские", находящиеся сейчас на Западе, напоминают мне младшего отпрыска большой и дружной семьи каннибалов. Сам он каннибализм не практикует, и вроде – приличный человек.

Все это знают, и его не трогают, хотя и относятся крайне настороженно. А он все обижается. Мол, чего это вы мою семью осуждаете? Было у них и что-то хорошее. Я, конечно, решительно осуждаю каннибализм папеньки, но зато маменька готовила весьма вкусные пироги.

А вы хотите все культурные достижения нашей семьи "отменить". Ничего удивительного, что отношение к нему от таких заявлений лучше не становится. А тот все понять причину не может…

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