Мовляв, не можна нас карати за "війну путіна". До речі, саме таке позначення агресії росії проти України вони люблять використовувати найбільше. Мовляв, це путін! А я – у будиночку!

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"Що мені – на мітинги виходити?"

Насправді ніхто ні від кого жодних мітингів не чекає. Ясна річ, прапорцями та плакатиками путінський режим ніхто б не скинув. Але опір діям режиму може бути різним. Можна саботувати усі його ініціативи. Якщо хочеш це робити.

І хоча в окремих російських містах горіли військкомати, все ж таки "прихована мобілізація" триває, поповнюючи "контингент" в Україні. Виявляється, вбивство українців – шанована, заслужена російська професія. Ще й прибуткова. Гаразд, не буду в це заглиблюватися.

Почитавши "хароших русскіх", я зрозумів природу їхньої істерики. Вони просто бояться "колективної відповідальності". Хоча не розуміють, що її просто не уникнути. До речі, репарації – це теж форма колективної відповідальності. І від неї точно не відхреститися...

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Молодший син сім'ї канібалів

Взагалі, всі ці "харошие русскіе", що перебувають зараз на Заході, нагадують мені молодшого сина великої та дружної родини канібалів. Сам він канібалізм не практикує, і начебто – пристойна людина.

Всі це знають, і його не чіпають, хоч і ставляться вкрай насторожено. А він усе ображається. Мовляв, чого це ви засуджуєте мою родину? Було в них щось хороше. Я, звичайно, рішуче засуджую канібалізм татуся, але зате матінка готувала дуже смачні пироги.

А ви хочете всі культурні здобутки нашої родини "скасувати". Нічого дивного, що ставлення до нього від таких заяв краще не стає. А той все зрозуміти причину не може.

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