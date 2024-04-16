Украина противостоит России в полномасштабной войне уже 783 дня. О главных событиях этих суток – читайте в материале 24 Канала.
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Россия создает новую группировку
Оккупанты готовятся давать отпор рейдам, которые проводят российские добровольцы на территории приграничных областей России.
Российские войска могут представлять угрозу для севера Харьковской области, а также Сумщины и Черниговщины. Сейчас создается скелет этой группировки, а дальше она будет только "наращивать мышцы".
Основой войск должны стать подразделения, которые входят в новосозданный Ленинградский округ. Пока неизвестно, связано ли все это с возможным усилением мобилизации в России.
Джонсон рассказал о плане помощи Украине и Израилю
Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Майк Джонсон обнародовал планы передачи иностранной поддержки. Так, он представил 4 отдельные законопроекты о помощи Украине, Израилю, Тайваню и финансировании национальной безопасности.
По словам двух республиканцев, которые находились на встрече, план заключается в том, чтобы переместить 4 законопроекты под одну процедурную норму, которая бы позволила процесс внесения поправок.
Впоследствии Джонсон подтвердил эту информацию.
Он отметил, что на этой неделе они рассмотрят отдельные законопроекты со структурированным и содержательным процессом внесения поправок:
- финансирование Израиля;
- поддержки Украины в ее войне против российской агрессии;
- укрепление американских союзников в Индо-Тихоокеанском регионе;
- принятие дополнительных мер для противодействия их противникам и укрепления их национальной безопасности.
В Хмельницкой области слышали взрывы
Воздушную тревогу в Хмельницкой области объявили 16 апреля, в 00:12. А об отбое известили в 02:39. Силы ПВО предупреждали об угрозе атаки вражескими беспилотниками.
За несколько минут до отбоя корреспонденты Общественного проинформировали в сети о взрывах в Хмельницкой области.