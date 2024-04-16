06:29, 16 апреля

Оккупанты готовятся давать отпор рейдам, которые проводят российские добровольцы на территории приграничных областей России.

Российские войска могут представлять угрозу для севера Харьковской области, а также Сумщины и Черниговщины. Сейчас создается скелет этой группировки, а дальше она будет только "наращивать мышцы".

Основой войск должны стать подразделения, которые входят в новосозданный Ленинградский округ. Пока неизвестно, связано ли все это с возможным усилением мобилизации в России.