02:32, 15 апреля

На спецзаседании Совбеза ООН постпред Израиля, комментируя агрессию со стороны Ирана, также обратил внимание на то, что Россия бьет по Украине иранскими "Шахедами". Гилад Эрдан призвал прислушаться к словам Владимира Зеленского, заявив, что в результате обстрелов такими дронами погибло немалое количество украинцев.

Президент Зеленский, осуждая иранскую атаку, сказал: "Звук беспилотников "Шахед", инструмента террора, одинаковый в небе над Ближним Востоком и Европой". Прислушайтесь к президенту Зеленскому и проснитесь.