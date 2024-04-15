02:32, 15 квітня

На спецзасіданні Радбезу ООН постпред Ізраїлю, коментуючи агресію з боку Ірану, також звернув увагу на те, що Росія б'є по Україні іранськими "Шахедами". Гілад Ердан закликав дослухатися до слів Володимира Зеленського, заявивши, що внаслідок обстрілів такими дронами загинула чимала кількість українців.

Президент Зеленський, засуджуючи іранську атаку, сказав: "Звук безпілотників "Шахед", інструмента терору, однаковий у небі над Близьким Сходом і Європою". Дослухайтеся до президента Зеленського та прокиньтесь.