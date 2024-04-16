Україна протистоїть Росії у повномасштабній війні вже 783 дні. Про головні події цієї доби – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Росія створює нове угруповання
Окупанти готуються давати відсіч рейдам, які проводять російські добровольці на території прикордонних областей Росії.
Російські війська можуть становити загрозу для півночі Харківської області, а також Сумщини та Чернігівщини. Наразі створюється скелет цього угруповання, а далі воно тільки "нарощуватиме м’язи".
Основою військ мають стати підрозділи, які входять до новоствореного Ленінградського округу. Наразі невідомо, чи все це пов'язано з можливим посиленням мобілізації у Росії.
Джонсон розповів про план допомоги Україні та Ізраїлю
Спікер Палати представників Сполучених Штатів Майк Джонсон оприлюднив плани передачі іноземної підтримки. Так, він представив 4 окремі законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та фінансування національної безпеки.
За словами двох республіканців, які перебували на зустрічі, план полягає в тому, аби перемістити 4 законопроєкти під одну процедурну норму, яка б дозволила процес внесення поправок.
Згодом Джонсон підтвердив цю інформацію.
Він зазначив, що цього тижня вони розглянуть окремі законопроєкти зі структурованим та змістовним процесом внесення поправок:
- фінансування Ізраїлю;
- підтримки України в її війні проти російської агресії;
- зміцнення американських союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні;
- ухвалення додаткових заходів для протидії їхнім супротивникам і зміцнення їхньої національної безпеки.
На Хмельниччині чули вибухи
Повітряну тривогу на Хмельниччині оголосили 16 квітня, о 00:12. А про відбій сповістили о 02:39. Сили ППО попереджали про загрозу атаки ворожими безпілотниками.
За декілька хвилин до відбою кореспонденти Суспільного проінформували в мережі про вибухи на Хмельниччині.