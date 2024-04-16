06:29, 16 квітня

Окупанти готуються давати відсіч рейдам, які проводять російські добровольці на території прикордонних областей Росії.

Російські війська можуть становити загрозу для півночі Харківської області, а також Сумщини та Чернігівщини. Наразі створюється скелет цього угруповання, а далі воно тільки "нарощуватиме м’язи".

Основою військ мають стати підрозділи, які входять до новоствореного Ленінградського округу. Наразі невідомо, чи все це пов'язано з можливим посиленням мобілізації у Росії.