О ситуации на фронте, потери врага, заявления украинских и западных чиновников и другие события, произошедшие в течение этих суток – читайте в хронологии 24 Канала.

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07:38, 18 января Оккупанты нанесли массированный удар по Киеву Россия нанесла массированный удар по Киеву утром 18 января. В результате атаки пострадал Шевченковский район. Есть частичное разрушение административного здания, здания бизнес-центра, и магазина. Поврежден магистральный водопровод. В одном из зданий обнаружен пожар, который уже локализован,

– сообщили в ГСЧС. Предварительно погибли 3 человека, еще трое ранены.

07:36, 18 января Россияне ударили по Запорожью Утром 18 января российские войска нанесли удар баллистикой по Запорожью. Глава ОВА Иван Федоров рассказал подробности. Он поделился, что враг ударил по центру областного центра. Частично разрушено админздание одного из промышленных объектов. Повреждены жилые дома и частный транспорт. Ранены два человека.

07:35, 18 января Дроны атаковали нефтебазу в Тульской области Ночью 18 января дроны атаковали нефтебазу в Узловском районе Тульской области. Там возник масштабный пожар. Также в сети пишут, что под удар попали склады возле станции Дедилово.