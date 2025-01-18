Про ситуацію на фронті, втрати ворога, заяви українських й західних посадовців і інші події, що сталися протягом цієї доби – читайте у хронології 24 Каналу.

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07:38, 18 січня Окупанти завдали масованого удару по Києву Росія завдала масованого удару по Києву вранці 18 січня. Внаслідок атаки постраждав Шевченківський район. Є часткове руйнування адміністративної будівлі, будівлі бізнес-центру, та магазину. Пошкоджено магістральний водопровід. В одній із будівель виявлено пожежу, яку вже локалізовано,

– повідомили в ДСНС. Попередньо загинули 3 особи, ще троє поранені.

07:36, 18 січня Росіяни вдарили по Запоріжжю Вранці 18 січня російські війська завдали удару балістикою по Запоріжжю. Очільник ОВА Іван Федоров розповів подробиці. Він поділився, що ворог ударив по середмістю обласного центру. Частково зруйнована адмінбудівля одного з промислових обʼєктів. Пошкоджені житлові будинки та приватний транспорт. Поранено дві людини.

07:35, 18 січня Дрони атакували нафтобазу в Тульській області Вночі 18 січня дрони атакували нафтобазу в Узловському районі Тульської області. Там виникла масштабна пожежа. Також у мережі пишуть, що під удар потрапили склади біля станції Деділово.