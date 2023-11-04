Какая ситуация 4 ноября на фронте и дипломатии – читайте в хронологии 24 Канала на 619 день войны.
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Помощь от США
На брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что республиканцы и демократы Конгресса США поддержат запрос Джо Байдена о поддержке Украины. Относительно этого вопроса есть двухпартийная поддержка, однако сейчас говорится о меньших пакетах помощи, ведь нет решения Конгресса, которое предусматривало бы дополнительное финансирование.
Почему в Украине пока не усилили мобилизацию
Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, почему в Украине еще не усилили мобилизацию. По его словам, соответствующий запрос приходит от военного руководства.
Чиновник объяснил, что есть процедура принятия решений. То есть, есть Ставка, есть Верховная Рада. Данилов сказал, что "не надо здесь очень раздувать эту тему". Ведь мобилизация в Украине началась 24 февраля 2022 года в 8 часов утра.