Какая ситуация 4 ноября на фронте и дипломатии – читайте в хронологии 24 Канала на 619 день войны.

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02:08, 4 ноября Помощь от США На брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что республиканцы и демократы Конгресса США поддержат запрос Джо Байдена о поддержке Украины. Относительно этого вопроса есть двухпартийная поддержка, однако сейчас говорится о меньших пакетах помощи, ведь нет решения Конгресса, которое предусматривало бы дополнительное финансирование.

