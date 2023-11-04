Яка ситуація 4 листопада на фронті та у дипломатії – читайте у хронології 24 Каналу на 619 день війни.
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Допомога від США
На брифінгу прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що республіканці та демократи Конгресу США підтримають запит Джо Байдена щодо підтримки України. Щодо цього питання є двопартійна підтримка, проте наразі мовиться про менші пакети допомоги, адже немає рішення Конгресу, яке б передбачало додаткове фінансування.
Чому в Україні поки не посилили мобілізацію
Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, чому наразі в Україні ще не посилили мобілізацію. За його словами, відповідний запит надходить від військового керівництва.
Посадовець пояснив, що є процедура ухвалення рішень. Тобто є Ставка, є Верховна Рада. Данілов сказав, що "не треба тут дуже роздмухувати цю тему". Адже мобілізація в Україні почалася 24 лютого 2022 року о 8 годині ранку.