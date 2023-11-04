Яка ситуація 4 листопада на фронті та у дипломатії – читайте у хронології 24 Каналу на 619 день війни.

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02:08, 4 листопада Допомога від США На брифінгу прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що республіканці та демократи Конгресу США підтримають запит Джо Байдена щодо підтримки України. Щодо цього питання є двопартійна підтримка, проте наразі мовиться про менші пакети допомоги, адже немає рішення Конгресу, яке б передбачало додаткове фінансування.

