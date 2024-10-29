Об актуальной ситуации на фронте, последствия российских атак, достижения Украины на международной арене, новые военные преступления россиян, главные новости 29 октября – пишет 24 Канал.
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Обломки "Шахедов" упали в одном из районов Киева
В Киеве в результате атаки дронов 29 октября зафиксировано падение обломков в Соломенском районе Киева. Есть информация о возгорании автомобилей, жилого здания и торгового помещения.
По информации от городского головы Виталия Кличко, в результате российской атаки пострадали 2 человека.
Россияне атаковали Харьков КАБами
В ночь на 29 октября российские войска в очередной раз атаковали Харьков КАБами. В результате чего в Основянском районе повреждено более 20 домов.
По состоянию на 5 утра известно о 4 погибших. Продолжаются работы по разбору завалов. По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, там могут быть люди, в том числе и дети.
Россия продвинулась в нескольких селах Донецкой области
По информации аналитиков DeepState, россияне в Донецкой области продвинулись в Новоселидовке, Богоявленке, Катериновке, возле Острого и Шахтерского.