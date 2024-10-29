06:30, 29 октября

В Киеве в результате атаки дронов 29 октября зафиксировано падение обломков в Соломенском районе Киева. Есть информация о возгорании автомобилей, жилого здания и торгового помещения.

По информации от городского головы Виталия Кличко, в результате российской атаки пострадали 2 человека.