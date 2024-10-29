Про актуальну ситуацію на фронті, наслідки російських атак, здобутки України на міжнародній арені, нові воєнні злочини росіян, головні новини 29 жовтня – пише 24 Канал.
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Уламки "Шахедів" впали у одному з районів Києва
У Києві внаслідок атаки дронів 29 жовтня зафіксовано падіння уламків в Солом’янському районі Києва. Є інформація про загоряння автомобілів, житлової будівлі та торгівельного приміщення.
За інформацією від міського голови Віталія Кличка, внаслідок російської атаки постраждали 2 людей.
Росіяни атакували Харків КАБами
У ніч на 29 жовтня російські війська вкотре атакували Харків КАБами. Внаслідок чого в Основ'янському районі пошкоджено понад 20 будинків.
Станом на 5 ранку відомо про 4 загиблих. Тривають роботи з розбору завалів. За інформацією очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, там можуть бути люди, зокрема й діти.
Росія просунулася в кількох селах Донецької області
За інформацією аналітиків DeepState, росіяни в Донецькій області просунулися у Новоселидівці, Богоявленці, Катеринівці, біля Гострого та Шахтарського.