06:27, 29 жовтня

У ніч на 29 жовтня російські війська вкотре атакували Харків КАБами. Внаслідок чого в Основ'янському районі пошкоджено понад 20 будинків.

Станом на 5 ранку відомо про 4 загиблих. Тривають роботи з розбору завалів. За інформацією очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, там можуть бути люди, зокрема й діти.