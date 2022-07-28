Разговоры не о том
Но у Украины сейчас есть более важные вызовы – нехватка денег, нехватка людей и оружия на фронте, нехватка укрытий для гражданских.
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Такие укрытия возле остановок общественного транспорта планируют построить в Харькове / Фото из фейсбука Татьяны Даниленко
Актуальное лавров будет иметь возможность "выгулять" туземские бусы и родные русские лапти не только в Африке
Все остальные обсуждают что угодно – оффлайн или онлайн начинать учебный год, как кто должен фотографироваться, очередные вандервафли, которые вроде бы кардинально изменят ход войны, хороших и плохих россиян в инфопространстве…
Что угодно кроме реальных вызовов. Вот что смущает по-настоящему.
Важное – какое оружие критически необходимо для усиления ВСУ: смотрите видео