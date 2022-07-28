Розмови не про те
Але в України зараз є важливіші виклики – брак грошей, брак людей і зброї на фронті, брак укриттів для цивільних.
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Такі укриття біля зупинок громадського транспорту планують збудувати в Харкові / Фото з фейсбуку Тетяни Даниленко
Актуальне лавров матиме нагоду "вигуляти" тубільське намисто і рідні російські лапті не лише в Африці
Усі інші обговорюють що завгодно – офлайн чи онлайн розпочинати навчальний рік, як хто мав фотографуватися, чергові вандервафлі, які начебто кардинально змінять хід війни, хороших і поганих росіян в інфопросторі…
Що завгодно, крім реальних викликів. Ось що бентежить по-справжньому.
Важливе – яка зброя наразі критично необхідна для підсилення ЗСУ: дивіться відео