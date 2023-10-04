02:51, 4 октября

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что, несмотря на отставку спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти, все руководство Палаты представителей поддерживает продолжение помощи Украине.

И подавляющее большинство конгрессменов со стороны республиканцев поддерживают такое решение,

– заверил Кирби.

В то же время, небольшое количество очень активных республиканцев выступают против этой помощи, но они не представляют свою партию и ее руководство.

По его словам, отсутствие помощи может повлиять на поле боя, поэтому нельзя допустить прерывания поддержки ВСУ.