Какая ситуация на поле боя и в сфере дипломатии читайте в тексте 24 Канала.
Смотрите также Дроновая атака по Украине, попадание обломков на Днепропетровщине: хронология 587 дня войны
Как отставка Маккарти повлияет на новую помощь Украине
Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что, несмотря на отставку спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти, все руководство Палаты представителей поддерживает продолжение помощи Украине.
И подавляющее большинство конгрессменов со стороны республиканцев поддерживают такое решение,
– заверил Кирби.
В то же время, небольшое количество очень активных республиканцев выступают против этой помощи, но они не представляют свою партию и ее руководство.
По его словам, отсутствие помощи может повлиять на поле боя, поэтому нельзя допустить прерывания поддержки ВСУ.
Взрывы в Белгороде и Брянске
В России в ночь на 4 октября раздались взрывы. Российские СМИ написали, что взрывы слышали в Белгороде и Брянске.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков традиционно заявил, что якобы в области работает ПВО, "сбивающая враждебные цели".
По данным телеграм-каналов, вероятной причиной взрывов в приграничных районах страны-террориста могут быть удары по пусковым установкам врагов, которыми они регулярно атакуют Украину.