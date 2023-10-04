02:51, 4 жовтня

Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що, попри відставку спікера Палати представників США Кевіна Маккарті, все керівництво Палати представників підтримує продовження допомоги Україні.

І переважна більшість конгресменів із боку республіканців підтримують таке рішення,

– запевнив Кірбі.

Водночас невелика кількість дуже активних республіканців виступають проти цієї допомоги, та вони не представляють свою партію і її керівництво.

За його словами, відсутність допомоги може вплинути на поле бою, тож не можна допустити переривання підтримки ЗСУ.