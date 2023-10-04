Яка ситуація на полі бою та у сфері дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.
Дивіться також Дронова атака по Україні, влучання уламків на Дніпропетровщині: хронологія 587 дня війни
Як відставка Маккарті вплине на нову допомогу Україні
Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що, попри відставку спікера Палати представників США Кевіна Маккарті, все керівництво Палати представників підтримує продовження допомоги Україні.
І переважна більшість конгресменів із боку республіканців підтримують таке рішення,
– запевнив Кірбі.
Водночас невелика кількість дуже активних республіканців виступають проти цієї допомоги, та вони не представляють свою партію і її керівництво.
За його словами, відсутність допомоги може вплинути на поле бою, тож не можна допустити переривання підтримки ЗСУ.
Вибухи у Бєлгороді й Брянську
У Росії вночі проти 4 жовтня пролунали вибухи. Російські ЗМІ написали, що вибухи чули в Бєлгороді й Брянську.
Губернатор Бєлгородськой області Вячєслав Гладков традиційно заявив, що нібито в області працює ППО, яка "збиває ворожі цілі".
За даними телеграм-каналів, ймовірною причиною вибухів у прикордонних районах країни-терориста можуть бути удари по пускових установках ворогів, якими вони регулярно атакують Україну.