Какая ситуация на фронте, в дипломатии, какие страны оказывают Украине военную помощь – читайте в тексте 24 канала.
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03:03, 3 декабря
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что с помощью истребителей F-16 Украина сможет навести порядок в Черном море. Также наши военные смогут сбивать атакующие нашу страну ракеты и дроны противника.
00:05, 3 декабря
Вражеская атака "Шахедами"
Оккупанты выпустили по нашей стране дроны-камикадзе типа "Шахед". В Хмельницкой области работала ПВО.