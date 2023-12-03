Какая ситуация на фронте, в дипломатии, какие страны оказывают Украине военную помощь – читайте в тексте 24 канала.

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03:03, 3 декабря Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что с помощью истребителей F-16 Украина сможет навести порядок в Черном море. Также наши военные смогут сбивать атакующие нашу страну ракеты и дроны противника.