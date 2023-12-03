Яка ситуація на фронті, в дипломатії, які країни надають Україні військову допомогу – читайте в тексті 24 Каналу.

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03:03, 3 грудня Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважив, що за допомогою винищувачів F-16 Україна зможе навести лад у Чорному морі. Також наші військові зможуть збивати ракети та дрони противника, які атакують нашу країну.