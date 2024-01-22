Какая ситуация на поле боя, в дипломатии, которая происходит с помощью Украины – читайте в тексте 24 Канала.
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Как Россия меняет тактику обстрелов
Заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, эксперт по авиации Анатолий Храпчинский рассказал, что Россия будет менять тактику ударов, учитывая усиление противовоздушной обороны Украины.
В частности, теперь оккупанты пытаются использовать вместе дроны типа "Шахед", крылатые ракеты, гиперзвуковые ракеты и баллистику. Враги используют комбинированную систему ударов по определенным регионам, что создает нагрузку на нашу ПВО, однако она активно дает отпор вражескому оружию.
Кстати, точность российских ракет уменьшилась на 40% из-за отработки средств радиоэлектронной борьбы.
Украина продолжит действовать глубоко внутри России
Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина в дальнейшем будет действовать глубоко внутри России, чтобы саботировать военную машину Владимира Путина.
Беларусь внесла изменения в военную доктрину
В Беларуси решили внести изменения в военную доктрину. Минск сохранил положение о том, что нападение на любое союзное нам государство будет считаться нападением на Беларусь.