Какая ситуация на поле боя, в дипломатии, которая происходит с помощью Украины – читайте в тексте 24 Канала.

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03:31, 22 января

Как Россия меняет тактику обстрелов

Заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, эксперт по авиации Анатолий Храпчинский рассказал, что Россия будет менять тактику ударов, учитывая усиление противовоздушной обороны Украины.

В частности, теперь оккупанты пытаются использовать вместе дроны типа "Шахед", крылатые ракеты, гиперзвуковые ракеты и баллистику. Враги используют комбинированную систему ударов по определенным регионам, что создает нагрузку на нашу ПВО, однако она активно дает отпор вражескому оружию.

Кстати, точность российских ракет уменьшилась на 40% из-за отработки средств радиоэлектронной борьбы.

01:24, 22 января

Украина продолжит действовать глубоко внутри России

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина в дальнейшем будет действовать глубоко внутри России, чтобы саботировать военную машину Владимира Путина.

00:13, 22 января

Беларусь внесла изменения в военную доктрину

В Беларуси решили внести изменения в военную доктрину. Минск сохранил положение о том, что нападение на любое союзное нам государство будет считаться нападением на Беларусь.