О событиях января на фронте, во внутренней политике и на международной арене читайте в материале 24 Канала.
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Враг обстрелял Днепропетровщину: в Марганце пропал свет
После полуночи взрывы раздавались в Марганецкой общине Никопольщины. Там россияне ударили из тяжелой артиллерии. Направили туда и 2 дрона-камикадзе.
Изуродовали 5 частных домов, 2 хозяйственные постройки и гараж.
В самом Марганце из-за вражеских обстрелов повреждена линия электропередач. Обесточено было более 11 тыс. домов. Большинству семей свет уже вернули. Пострадавших нет.
"Шахеды" атаковали жилищный сектор в Николаевской области
Ночью, 21 января, в Снегиревской общине Николаевской области в результате атаки вражеских БпЛА типа "Shahed-131/136" поврежден жилой дом и летняя кухня в частном секторе. Также произошло возгорание хозяйственного сооружения, которое оперативно ликвидировано пожарными. Пострадавших нет.
Потери врага по состоянию на 21 января
Еще 760 российских окупантов отправились в ад. Вместе с ними было уничтожено:
- 10 танков;
- 11 боевых бронированных машин;
- 7 артиллерийских систем;
- 1 РСЗО;
- 1 средство ПВО;
- 2 БпЛА оперативно-тактического уровня.
В Генштабе прокомментировали атаку беспилотников на Юге
Ночью российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив 2 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожен 1 вражеский дрон.
В Ленинградской области сразу два важных "прилета"
Ночью под атакой беспилотников терминал морского торгового порта в Ленинградской области.
Как пишут местные телеграмм-каналы, там загорелись 2 цистерны из 17, площадь пожара на момент написания новости составляет 150 квадратных метров.
Два БПЛА атаковали газохранилище в портовом терминале в 3:20 ночи, где у причалов находились три больших танкера, прибывших в Усть-Лугу из Бельгии, Омана и Ливии.
"Хлопок" в нескольких городах страны - агрессорки
Поздним вечером в российской Туле раздавались мощные взрывы. Также было неспокойно в Орле и Смоленске. Местные паблики сообщали об атаке беспилотниками.
В сети пишут, что "хлопок" посетил территорию "Щегловского вала" в Туле. Это предприятие военно-промышленного комплекса России, где собирается ЗРК "Панцирь-С" и "Панцирь-С1", а также модернизируется разнообразная бронетехника.
В Клинце Брянской области тоже были взрывы. Россияне заявляли о работе ПВО.
Ночью объявляли угрозу БПЛА для Юга страны.
В половине четвертого утра Воздушные силы заявили об угрозе ударных дронов для Херсонщины и Николаевщины. Также тревогу объявляли и для Востока.
Около 5 утра воздушную опасность отменили.