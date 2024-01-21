08:15, 21 января

После полуночи взрывы раздавались в Марганецкой общине Никопольщины. Там россияне ударили из тяжелой артиллерии. Направили туда и 2 дрона-камикадзе.

Изуродовали 5 частных домов, 2 хозяйственные постройки и гараж.

В самом Марганце из-за вражеских обстрелов повреждена линия электропередач. Обесточено было более 11 тыс. домов. Большинству семей свет уже вернули. Пострадавших нет.