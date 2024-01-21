06:14, 21 січня

Пізно увечері у російській Тулі лунали потужні вибухи. Також неспокійно було в Орлі та Смоленську. Місцеві пабліки повідомляли про атаку безпілотниками.

У мережі пишуть, що "бавовна" відвідала територію "Щегловського валу" у Тулі. Це підприємство військово-промислового комплексу Росії, де збирають ЗРК "Панцир-С" і "Панцир-С1", а також модернізують різноманітну бронетехніку.

У Клинцях Брянської області теж були вибухи. Росіяни заявляли про роботу ППО.