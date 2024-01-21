Про події січня на фронті, у внутрішній політиці і на міжнародній арені, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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06:16, 21 січня

У Ленінградській області одразу два важливі "прильоти"

Вночі під атакою безпілотників термінал морського торговельного порту у Ленінградській області.

Як пишуть місцеві телеграм-канали, там загорілися 2 цистерни з 17, площа пожежі на момент написання новини становить 150 квадратних метрів.

Два БПЛА атакували газосховище в портовому терміналі о 3:20 ночі, де біля причалів перебували три великі танкери, які прибули до Усть-Луги з Бельгії, Оману та Лівії.

06:14, 21 січня

"Бавовна" у кількох містах країни - агресорки

Пізно увечері у російській Тулі лунали потужні вибухи. Також неспокійно було в Орлі та Смоленську. Місцеві пабліки повідомляли про атаку безпілотниками.

У мережі пишуть, що "бавовна" відвідала територію "Щегловського валу" у Тулі. Це підприємство військово-промислового комплексу Росії, де збирають ЗРК "Панцир-С" і "Панцир-С1", а також модернізують різноманітну бронетехніку.

У Клинцях Брянської області теж були вибухи. Росіяни заявляли про роботу ППО.

06:12, 21 січня

Вночі оголошували загрозу БпЛА для Півдня країни

О пів на четверту ранку Повітряні сили заявили про загрозу ударних дронів для Херсонщини та Миколаївщини. Також тривогу оголошували і для Сходу.

Близько 5-ої ранку повітряну небезпеку скасували.