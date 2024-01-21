Мовиться про протикорабельну ракету П-35. Її запуск по Україні зафіксували вперше. Колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів, чому окупанти могли запустити саме цю ракету.

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Чому росіяни використовують такі старі ракети

Журналісти Defence Express написали про те, що російські війська вперше випустили по Україні протикорабельну ракету П-35 (3М44 "Прогрес"). Її прийняли на озброєння іще в 1962 році. У неї також були різні модифікації, однак навіть остання, 1982 року, вже на той момент вважалась архаїчною.

Цю ракету вдалося збити силам ППО. Однак її використання викликало до певної міри здивування та роздуми, чому це зробили.

Все може працювати в комплексі: вони і готуються до чогось, і це нестача ракет. Та й коли, як не зараз, використовувати це лахміття? Йому 70 років. Вони дістають все, що є, ще з часів Другої світової війни, і "жбурляють" по Україні,

– зазначив Іван Ступак.

Росіяни постійно переглядають свою номенклатуру – що у них ще залишилося на складах. Не гребують застосовувати направду все, що знаходять. Тому, на думку експрацівника СБУ, немає нічого дивного у тому факті, що окупанти стріляють по Україні навіть ракетами 60-х років.

"Можна очікувати на певному горизонті подій різноманітне лахміття. Навіть засекречені проєкти Радянського Союзу, які виготовляли поштучно, теж можуть використовувати по Україні", – наголосив Ступак.

Зверніть увагу! Ракета П-35 у довжину сягає 10 метрів, її стартова вага – 4 тонни. Крім того, П-35 – засіб ураження, який використовують у береговому ракетному комплексі "Редут". Станом на 2021 рік налічували 8 таких пускових установок..

Чим окупанти обстрілюють Україну