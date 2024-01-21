Речь идет о противокорабельной ракете П-35. Ее запуск по Украине был зафиксирован впервые. Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, почему оккупанты могли запустить именно эту ракету.

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Почему россияне используют такие старые ракеты

Журналисты Defence Express написали о том, что российские войска впервые выпустили по Украине противокорабельную ракету П-35 (3М44 "Прогресс"). Ее приняли на вооружение еще в 1962 году. У нее также были разные модификации, однако даже последняя, в 1982 году, уже на тот момент считалась архаичной.

Эту ракету удалось сбить силам ПВО. Однако ее использование вызвало в некоторой степени удивление и размышление, почему это сделали.

Все может работать в комплексе: они и готовятся к чему-то, и это нехватка ракет. Да и когда, как не сейчас, использовать эти лохмотья? Ему 70 лет. Они достают все, что есть, еще со времен Второй мировой войны, и "выкидывают" по Украине,

– отметил Иван Ступак.

Россияне постоянно пересматривают свою номенклатуру – что у них осталось на складах. Не гнушаются применять действительно все, что находят. Поэтому, по мнению экс-работника СБУ, нет ничего удивительного в том факте, что оккупанты стреляют по Украине даже ракетами 60-х годов.

"Можно ожидать на определенном горизонте событий разнообразные лохмотья. Даже засекреченные проекты Советского Союза, которые производили поштучно, тоже могут использовать по Украине", – подчеркнул Ступак.

Обратите внимание! Ракета П-35 в длину достигает 10 метров, ее стартовый вес – 4 тонны. Кроме того, П-35 – средство поражения, которое используется в береговом ракетном комплексе "Редут". По состоянию на 2021 год насчитывали 8 таких пусковых установок.

Чем оккупанты обстреливают Украину