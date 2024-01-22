03:31, 22 січня

Заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ, експерт з авіації Анатолій Храпчинський розповів, що Росія змінюватиме тактику ударів, зважаючи на підсилення протиповітряної оборони України.

Зокрема, тепер окупанти намагаються використовувати разом дрони типу "Шахед", крилаті ракети, гіперзвукові ракети та балістику. Вороги використовують комбіновану систему ударів по певних регіонах, що створює навантаження на нашу ППО, проте вона активно дає відсіч ворожій зброї.

До речі, точність російських ракет зменшилася на 40% через відпрацювання засобів радіоелектронної боротьби.