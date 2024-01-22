Яка ситуація на полі бою, в дипломатії, що відбувається з допомогою Україні – читайте в тексті 24 Каналу.
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Як Росія змінює тактику обстрілів
Заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ, експерт з авіації Анатолій Храпчинський розповів, що Росія змінюватиме тактику ударів, зважаючи на підсилення протиповітряної оборони України.
Зокрема, тепер окупанти намагаються використовувати разом дрони типу "Шахед", крилаті ракети, гіперзвукові ракети та балістику. Вороги використовують комбіновану систему ударів по певних регіонах, що створює навантаження на нашу ППО, проте вона активно дає відсіч ворожій зброї.
До речі, точність російських ракет зменшилася на 40% через відпрацювання засобів радіоелектронної боротьби.
Україна продовжить діяти глибоко всередині Росії
Очільник української розвідки Кирило Буданов заявив, що Україна надалі діятиме глибоко всередині Росії, щоб саботувати військову машину Владіміра Путіна.
Білорусь внесла зміни до воєнної доктрини
У Білорусі вирішили внести зміни до воєнної доктрини. Мінськ зберіг положення про те, що напад на будь-яку союзну нам державу вважатиметься нападом на Білорусь.