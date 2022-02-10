Таким образом ежегодно Украина теряла 40 миллиардов долларов ежегодно. Об этом говорится в новом отчете Центра экономических и бизнес-исследований.

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Такая сумма равна 19,9% ВВП Украины еще до 2014 года. В частности, это повлияло на торговлю и инвестиции. Украина теряла активы и недополучала налоги.

Сколько недополучила Украина

В отчете посчитали, что оккупация Крыма в 2014 году стоила Украине до 58 миллиардов долларов невыработанного ВВП, то есть 8,3 миллиарда долларов ежегодно.

Война на Донбассе принесла убытков до 14,6 миллиарда долларов в год, а в целом – до 102 миллиарда долларов.

В Центре напомнили, что война началась со значительного политического и экономического давления на Украину из-за ее стремления заключить соглашение об ассоциации с ЕС.

Инвесторы отозвали деньги

Из-за войны доверие инвесторов к украинской экономике снижалось. Это привело к потере 72 миллиардов долларов инвестиций в целом или до 10,3 миллиарда ежегодно.

Упал и уровень экспорта. В результате страна потеряла 162 миллиарда долларов.

Обратите внимание! Помимо убытков в экономике, есть гораздо более тяжелые потери из-за войны. В частности, на фронте продолжают гибнуть украинские военные. Только в 2021 году государство потеряло 84 своих защитников.

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