Понтифик назвал войну безумием. Также он поблагодарил людей за участие в дни молитвы за мир, которая состоялась в прошлом месяце. Она была из-за роста напряжения в нашем государстве.

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Диалог должен решить угрозы

Папа Франциск тоже упомянул нормандский формат. Он поблагодарил дипломатов из Германии, России, Украины и Франции за их усилия касательно мирного урегулирования.

Давайте продолжать умолять Бога мира, чтобы преодолеть напряженность и угрозы войны путем серьезного диалога, и чтобы переговоры в нормандском формате также могли способствовать этому,

– сказал он.

Возможное наступление России: последние новости

В Беларуси 10 февраля начались военные учения "Союзная решимость-2022", которые проводятся вместе с Россией. Они продолжаются на фоне обострения ситуации на украино-российской границе. В США заявляли, что воспринимают эти учения как эскалацию.

Также Россия продолжает наращивать войска вблизи границ Украины. Conflict Intelligence Team сообщали, что Кремль в течение двух недель может завершить подготовку к наступлению на Украину. В частности, сейчас россияне свозят технику поблизости от Черниговской области.

Но Украину продолжают поддерживать партнеры с Запада. Нам помогают финансово и передают оружие для защиты. К примеру, Великобритания хочет привести в готовность еще 1000 своих военнослужащих, чтобы помочь НАТО в случае появления "гуманитарного кризиса" в восточной Европе.

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