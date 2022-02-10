Понтифік назвав війну божевіллям. Також він подякував людям за участь у дні молитви за мир, яка відбулась минулого місяця. Вона була через зростання напруги в нашій державі.

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Загрози має вирішити діалог

Папа Франциск також згадав нормандський формат. Він подякував дипломатам з Німеччини, Росії, України та Франції за їхні зусилля щодо мирного врегулювання.

Давайте продовжувати благати Бога миру, щоб подолати напруженість і загрози війни шляхом серйозного діалогу, і щоб переговори в нормандському форматі також могли сприяти цьому,

– сказав він.

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У Білорусі 10 лютого розпочались військові навчання "Союзна рішучість-2022", які проводять разом з Росією. Вони тривають на тлі загострення ситуації на українсько-російському кордоні. У США заявляли, що сприймають ці навчання як ескалацію.

Також Росія продовжує нарощувати війська поблизу кордонів України. Conflict Intelligence Team повідомляли, що Кремль упродовж двох тижнів може завершити підготовку до наступу на Україну. Зокрема, зараз росіяни звозять техніку поблизу Чернігівської області.

Але Україну продовжують підтримувати партнери з Заходу. Нам допомагають фінансово та передають зброю для захисту. Наприклад, Велика Британія хоче привести в готовність ще 1000 своїх військовослужбовців, щоб допомогти НАТО у разі появи "гуманітарної кризи" у східній Європі.

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