Про це заявив прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон. Жодних термінів він, на жаль, не уточнив.

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Однак раніше Джонсон заявляв, що Велика Британія розглядає можливість передислокації винищувачів Typhoon та кораблів для захисту Південно-Східної Європи. Подібні дії він пояснив загрозою російського вторгнення в Україну.

Також Лондон планує збільшити свій внесок у навчання Об'єднаних експедиційних сил – це об'єднання під командуванням Великої Британії, до якого входять підрозділи із десяти скандинавських та північноєвропейських країн.

На що може розраховувати Україна

Нещодавно британський прем'єр Борис Джонсон побував в Україні. Політик зробив кілька важливих заяв на тлі загрози нового російського вторгнення. Він запевнив Володимира Зеленського, що той може розраховувати на повну підтримку Лондона. Натомість застеріг, що напад Москви став би "катастрофою для усього світу".

Зверніть увагу! Раніше британський віцепрем'єр Домінік Рааб заявляв, що відряджання військових до України у разі агресії Росії є малоймовірною.

Також Джонсон повідомив, що Велика Британія розробила санкції на випадок вторгнення Росії в Україну, які активуються автоматично – коли нога російського солдата ступить на українську землю.

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