Об этом заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон. Никаких сроков он, к сожалению, не уточнил.

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Однако ранее Джонсон заявлял, что Великобритания рассматривает возможность передислокации истребителей Typhoon и кораблей для защиты Юго-Восточной Европы. Подобные действия он объяснил угрозой российского вторжения в Украину.

Также Лондон планирует увеличить свой вклад в обучение Объединенных экспедиционных сил – это объединение под командованием Великобритании, в которое входят подразделения из десяти скандинавских и североевропейских стран.

На что может рассчитывать Украина

Недавно британский премьер Борис Джонсон побывал в Украине. Политик сделал несколько важных заявлений на фоне угрозы нового российского вторжения. Он заверил Владимира Зеленского, что тот может рассчитывать на полную поддержку Лондона. При этом предостерег, что нападение Москвы стало бы "катастрофой для всего мира".

Обратите внимание! Ранее британский вице-премьер Доминик Рааб заявлял, что командировка военных в Украину в случае агрессии России маловероятна.

Также Джонсон сообщил, что Великобритания разработала санкции на случай вторжения России в Украину, которые активируются автоматически, когда нога российского солдата ступит на украинскую землю.

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