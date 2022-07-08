Инцидент произошел в городе Знаменске Астраханской области. Заявление матерей уничтоженных оккупантов распространяют российские СМИ.

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Матери оккупантов просят запретить работу пропагандистов на фронте

Матери оккупантов из Астраханской области обращаются к российской организации матерей военных, чтобы та направила обращение к сергею шойгу с требованием запретить работу пропагандистов в зоне боевых действий.

Причиной называют то, что российский пропагандист валентин трушин 30 июня в своем репортаже показал локацию оккупантов, чем и выдал их местонахождение. После выхода сюжета, как утверждают матери оккупантов, по позициям захватчиков нанесли удар. В результате 5 оккупантов погибли, еще 3 ранены.

Теперь матери оккупантов убеждают, что запрет работы пропагандистов на фронте убережет оккупантов.



Обращение матерей оккупантов из-за работы пропагандистов / Фото из росСМИ

Потери оккупантов по состоянию на 135-й день полномасштабной войны

Ежедневно российская оккупационная армия несет колоссальные потери на войне с Украиной. По состоянию на 8 июля оккупанты потеряли:

около 36 900 человек из личного состава;

1 637 танков;

3 811 боевых бронированных машин;

828 артиллерийских систем;

247 реактивных систем залпового огня;

107 средств ПВО;

217 самолетов;

187 вертолетов;

669 беспилотников;

155 крылатых ракет;

15 кораблей и катеров;

2 685 единиц автомобильной техники и автоцистерн;

66 единиц специальной техники.

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