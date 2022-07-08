Инцидент произошел в городе Знаменске Астраханской области. Заявление матерей уничтоженных оккупантов распространяют российские СМИ.
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Матери оккупантов просят запретить работу пропагандистов на фронте
Матери оккупантов из Астраханской области обращаются к российской организации матерей военных, чтобы та направила обращение к сергею шойгу с требованием запретить работу пропагандистов в зоне боевых действий.
Причиной называют то, что российский пропагандист валентин трушин 30 июня в своем репортаже показал локацию оккупантов, чем и выдал их местонахождение. После выхода сюжета, как утверждают матери оккупантов, по позициям захватчиков нанесли удар. В результате 5 оккупантов погибли, еще 3 ранены.
Теперь матери оккупантов убеждают, что запрет работы пропагандистов на фронте убережет оккупантов.
Обращение матерей оккупантов из-за работы пропагандистов / Фото из росСМИ
Потери оккупантов по состоянию на 135-й день полномасштабной войны
Ежедневно российская оккупационная армия несет колоссальные потери на войне с Украиной. По состоянию на 8 июля оккупанты потеряли:
- около 36 900 человек из личного состава;
- 1 637 танков;
- 3 811 боевых бронированных машин;
- 828 артиллерийских систем;
- 247 реактивных систем залпового огня;
- 107 средств ПВО;
- 217 самолетов;
- 187 вертолетов;
- 669 беспилотников;
- 155 крылатых ракет;
- 15 кораблей и катеров;
- 2 685 единиц автомобильной техники и автоцистерн;
- 66 единиц специальной техники.
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