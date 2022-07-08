Інцидент трапився у місті Знаменськ Астраханської області. Заяву матерів знищених окупантів поширюють російські ЗМІ.

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Матері окупантів просять заборонити роботу пропагандистів на фронті

Матері окупантів з Астраханської області звертаються до російської організації матерів військових, щоб та скерувала звернення до сєргєя шойгу з вимогою заборонити роботу пропагандистів у зоні бойових дій.

Причиною називають те, що російський пропагандист валєнтін трушин 30 червня у своєму репортажі показав локацію окупантів, чим і видав їхнє місце перебування. Після виходу сюжету, як стверджують матері окупантів, по позиціях загарбників завдали удару. Унаслідок цього 5 окупантів загинули, ще 3 поранені.

Тепер матері окупантів переконують, що заборона роботи пропагандистів на фронті вбереже окупантів.



Звернення матерів окупантів через роботу пропагандистів / Фото з росЗМІ

Втрати окупантів станом на 135-ий день повномасштабної війни

Щодня російська окупаційна армія зазнає колосальних втрат на війні з Україною. Станом на 8 липня окупанти втратили:

близько 36 900 осіб з особового складу;

1 637 танків;

3 811 бойових броньованих машин;

828 артилерійських систем;

247 реактивних систем залпового вогню;

107 засобів ППО;

217 літаків;

187 гелікоптерів;

669 безпілотників;

155 крилатих ракет;

15 кораблів та катерів;

2 685 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

66 одиниць спеціальної техніки.

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