россияне спустили высокоточную ракету на очередную уборную

Еще один случился на окраине Нововоронцовки на территории временно оккупированной Херсонщины. Об этом инцидент сообщил спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров.

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Враг попал в "важный инфраструктурный объект" высокоточной авиационной ракетой класса "воздух-поверхность" Х-59.

Высокоточной авиационной ракетой класса "воздух-поверхность" Х-59, выпущенной из Су-35 враг прицельно уничтожил очередную общественную уборную на окраине Нововоронцовки,

– говорится в сообщении.



Россияне спустили высокоточную ракету на очередную уборную/ Фото с телеграмм-канала "Взгляд Назара"

Назаров подчеркнул, что это уже третий раз россияне хотят угодить путину... "но пока "мочит в сортире" удается только его репутацию" .

Отметим , еще весной произошел подобный инцидент в Одесской области . Там россияне попали в пляжный туалет.

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