росіяни спустили високоточну ракету на чергову вбиральню

Ще один трапився на околиці Нововоронцовки, що на території тимчасово окупованої Херсонщини. Про це інцидент повідомив спікер оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров.

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Ворог поцілив у "важливий інфраструктурний об'єкт" високоточною авіаційною ракетою класу "повітря-поверхня" Х-59.

Високоточною авіаційною ракетою класу "повітря-поверхня" Х-59, випущеною з Су-35 ворог прицільно знищив чергову громадську вбиральню на околиці Нововоронцовки,

– йдеться у повідомленні.



Росіяни спустили високоточну ракету на чергову вбиральню​ / Фото з телеграм-каналу "Погляд Назара"

Назаров підкреслив, що це вже втретє росіяни хочуть вгодити путіну... "але поки "мочить в сортире" вдається тільки його репутацію".

Зауважимо, ще навесні стався подібний інцидент в Одеській області. Там росіяни влучили у пляжну вбиральню.

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